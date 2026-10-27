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Augsburg: Diese Führungen bieten die Stadtwerke im November

Augsburg: Diese Führungen bieten die Stadtwerke im November
Die Stadtwerke Augsburg (swa) beginnen in der Abstimmung mit der Stadt Augsburg am Augsburger Hochablass mit Baumarbeiten für die Fischaufstiegsanlage und die Umgestaltung des Übergangs vom Hochablasssteg zum Kuhsee. Durch die geplante Fischaufstiegsanlage unterhalb der „Bastion“ (links) ist das historische Wehr für Fische und Kleinlebewesen erstmals barrierefrei zu überwinden. Foto: swa / Thomas Hosemann
Presse Augsburg
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Historisches Wasserwerk, Gaswerk und Wagenhalle: Die Stadtwerke Augsburg laden im November 2026 zu drei kostenlosen beziehungsweise kostenpflichtigen Führungen ein.

Inhalte im Überblick

Wasserwerk am Hochablass am 1. November

Am Sonntag, 1. November, kann das historische Wasserwerk am Hochablass von 12 bis 17 Uhr frei besichtigt werden. Vor Ort informieren Audioguides über die Anlage. Zusätzlich gibt es um 13.30 Uhr und um 15 Uhr Führungen mit jeweils maximal 20 Teilnehmenden. Die Führungen sind kostenlos und können vorab online gebucht werden.

Das Wasserwerk gehört seit 2019 zum Welterbe. Es war weltweit das erste Wasserwerk, das eine Trinkwasserversorgung ohne Wassertürme ermöglichte. Bei den Führungen erfahren Besucherinnen und Besucher mehr über die Technik, die dort über 100 Jahre lang funktionierte. Das Wasserwerk öffnet bei der freien Besichtigung wieder an jedem ersten Sonntag im Monat.

Führung durch das historische Gaswerk

Am Sonntag, 15. November, beginnt um 14 Uhr die Führung „History, Art & Sound“. Treffpunkt ist der Torbogen unter dem Portalgebäude auf dem Gaswerksgelände in Augsburg-Oberhausen. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Musikbox, Ateliers, Übungsräume und Tonstudios sowie in die Geschichte der Anlage.

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Die Gaswerksfreunde Augsburg e.V. und Gaswerkskünstlerinnen und -künstler gestalten die Führung. Ein großer Teil des Gaswerks wurde trotz des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs zwischen 1913 und 1915 erbaut. Die Teilnahme ist kostenlos und auf 30 Personen begrenzt. Eine Voranmeldung ist unter swa.to/erleben möglich, Restplätze werden vor Ort vergeben.

Das denkmalgeschützte Gaswerksgelände kann außerdem unabhängig von den Führungsterminen per Audioguide erkundet werden. An zwölf Stationen gibt es QR-Codes, über die Informationen etwa zum Portalgebäude, Ofenhaus, Kühlergebäude und großen Scheiben-Gasbehälter abgerufen werden können.

Historische Wagenhalle in Lechhausen

Am Sonntag, 22. November, führt um 14 Uhr ein etwa einstündiger Rundgang durch die historische Wagenhalle in der Blücherstraße 65a in Augsburg. Veranstalter sind „Die Freunde der Augsburger Straßenbahn“ und der Traditionsbus Augsburg e.V.

Zu sehen sind unter anderem der Wagen 165 aus dem Jahr 1926, der Fünfachser GT5 aus den 1960er-Jahren sowie weitere historische Straßenbahnen und Busse. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder unter 16 Jahren.

Die Anreise ist mit der B1 bis zur Haltestelle Kulturstraße und einem anschließenden kurzen Fußweg möglich. An der Halle gibt es auch einen Parkplatz.

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Alle Termine und Informationen zur Anmeldung finden sich online beim Führungsprogramm „swa erleben“ unter swa.to/erleben.

Ereignisorte

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