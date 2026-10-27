Zwei Fahrräder in Augsburg gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In Augsburg sind in der Innenstadt und in Haunstetten zwei versperrte Fahrräder gestohlen worden. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise.

Fahrraddiebstähle in Innenstadt und Haunstetten

In der Innenstadt wurde zwischen Samstag, 24. Oktober 2026, 23 Uhr, und Sonntag, 25. Oktober, 1 Uhr, das Fahrrad eines 15-Jährigen gestohlen. Der Jugendliche hatte sein Fahrrad der Marke Fischer in der Heckenstraße abgestellt und versperrt. Bei seiner Rückkehr stellte er den Diebstahl fest. Das Fahrrad hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

In Haunstetten kam es zwischen Sonntag, 25. Oktober, 22 Uhr, und Montag, 26. Oktober, 7.30 Uhr, zu einem weiteren Fahrraddiebstahl. Ein 45-jähriger Mann hatte sein silberfarbenes Fahrrad der Marke KTM am Moritzplatz abgestellt und versperrt. Bei seiner Rückkehr war das Fahrrad verschwunden. Auch dieses Rad hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen handelt es sich laut Polizei um Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zum ersten Fall nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Für den zweiten Fall ist die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 erreichbar.

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