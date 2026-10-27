Unbekannter Fahrer beschädigt Verkehrseinrichtungen an A8-Auffahrt

Bei der Anschlussstelle Augsburg-West zur A8 kam ein bislang unbekannter Fahrer von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten sowie einen Verkehrszeichenmast.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 25. Oktober 2026, 12 Uhr, und Montag, 26. Oktober 2026, 11.15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer auf der B2 in Richtung Norden unterwegs und wollte über die Anschlussstelle Augsburg-West auf die A8 in Richtung Stuttgart auffahren.

Am Ende der Auffahrtsschleife kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

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