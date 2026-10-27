Haunstetten: 21-Jähriger fährt mit 0,6 Promille auf Auto auf

Bei einem Auffahrunfall in Augsburg-Haunstetten hat ein Atemalkoholtest bei einem 21-jährigen Autofahrer rund 0,6 Promille ergeben.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 26. Oktober 2026, gegen 17.45 Uhr an der Einmündung der Inninger Straße in die Postillionstraße. Ein 55-jähriger Autofahrer bremste, um einem im Einsatz befindlichen Fahrzeug des Rettungsdienstes freie Bahn zu schaffen. Der 21-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das Fahrzeug des 55-Jährigen auf.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 21-Jährigen Alkoholgeruch fest. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte seinen Führerschein sicher. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.

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