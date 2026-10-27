Polizei Schwaben-NordLandkreis Augsburg

Unbekannte stehlen Toyota-Geländewagen in Stadtbergen

Unbekannte stehlen Toyota-Geländewagen in Stadtbergen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei dem Diebstahl am Samstagabend beschädigten die Täter in Stadtbergen einen weiteren Pkw des Autohauses.

Die Tat ereignete sich am 24. Oktober 2026 gegen 19.30 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses an der Benzstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter öffneten einen grünen Toyota-Geländewagen auf bislang ungeklärte Weise und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug.

Der gestohlene Geländewagen hat laut Polizei einen Wert im höheren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden an dem weiteren abgestellten Pkw liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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