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40 afghanische Straftäter per Charterflug abgeschoben

40 afghanische Straftäter per Charterflug abgeschoben
Afghanistan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

Die Bundesregierung weitet die Abschiebungen nach Afghanistan aus. Ein Charterflug mit 40 afghanischen Männern ist einem Bericht der “Bild” zufolge am Mittwoch in Kabul gelandet.

Bei den Abgeschobenen handelt es sich laut Informationen aus dem Innenministerium um Straftäter, die wegen schwerer Vergehen verurteilt wurden. Dazu zählen Sexualdelikte, Körperverletzungsdelikte und Drogenhandel. Die meisten Männer wurden direkt aus der Haft abgeschoben.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der Zeitung: “Straftäter müssen unser Land verlassen. Auch deswegen sind Rückführungen nach Afghanistan regelmäßiger und verlässlicher Bestandteil unserer Migrationspolitik.” Dobrindt weiter: “Unser Kurs ist klar: Kontrolle, Konsequenz und ein Rechtsstaat, der seine Entscheidungen auch durchsetzt.”

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