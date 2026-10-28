Union: Elterngelderhöhung stärkt junge Familien

Die geplante Erhöhung des Elterngeldes ist nach Ansicht der Union ein wichtiges Signal an junge Familien. Die familienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Anne König (CDU), sagte der “Rheinischen Post”, mit dem neuen Elterngeldmodell stärke man die finanzielle Absicherung junger Eltern gerade in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes durch eine höhere Lohnersatzrate und höhere Mindest- und Höchstbeträge.

Gleichzeitig werde die Attraktivität des Elterngeldes für Frauen in der Selbstständigkeit gestärkt, ergänzte König. Die Union habe sich in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) dafür eingesetzt, an den 14 Elterngeldmonaten festzuhalten, so die CDU-Politikerin weiter. Dass eine Kürzung bei den Bezugsmonaten abgewendet werden konnte, sei ein “wichtiges Signal”, sagte König.