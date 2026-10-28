Augsburger Christkindlesmarkt: Aufbau beginnt – neue Sicherheitsbarrieren für den Rathausplatz

Auf dem Augsburger Rathausplatz laufen die Vorbereitungen für den Christkindlesmarkt 2026 an. Erste Holzteile für die insgesamt 124 Stände sind bereits angeliefert. Bis zur Eröffnung am 23. November werden die Buden aufgebaut, der Weihnachtsbaum geschmückt und die Fahrzeugsperren aufgestellt.

In den kommenden Wochen verwandelt sich der Rathausplatz nach und nach in die weihnachtliche Budenstadt. Unter der Regie des städtischen Marktamtes entstehen insgesamt 124 Waren-, Imbiss- und Getränkestände.

Neue Sicherheitsbarrieren kommen am 9. November

Am Montag, 9. November, werden ab 11 Uhr neue Sicherheitsbarrieren mit Sattelschleppern zum Rathausplatz gebracht. Die zertifizierten Fahrzeugsperren sind nach Angaben der Stadt eine Weiterentwicklung des Sicherheitskonzepts für die Augsburger Innenstadt. Sie sichern den Christkindlesmarkt parallel zu den Straßenbahngleisen ab.

Während der Anlieferung kann es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen, die auch den öffentlichen Nahverkehr betreffen.

17 Meter hohe Tanne aus Göggingen

Der „Christbaum für alle“ soll am Dienstag, 10. November, gegen Mittag auf dem Rathausplatz eintreffen. Die rund 40 Jahre alte und 17 Meter hohe Tanne stammt aus der Gögginger Schafweidsiedlung und wurde gespendet.

Nach der Verankerung wird der Baum am 11. und 12. November geschmückt. Die Abteilung Straßenbeleuchtung des Mobilitäts- und Tiefbauamtes bringt rund 300 goldene Sterne, einen Stern an der Spitze sowie etwa 1.000 warmweiße LED-Lampen an.

Zufahrten werden während des Marktbetriebs gesperrt

Ab Montag, 16. November, folgt die Anlieferung der mobilen Fahrzeugsperren. Bis spätestens Freitag, 20. November, müssen alle vorgesehenen Elemente positioniert sein.

Während des Christkindlesmarktes werden die mobilen Sperren täglich ab 12 Uhr aktiviert. Am Eröffnungstag gilt dies ab 17.30 Uhr, an Heiligabend von 10 bis 14.30 Uhr. Sobald die Sperren stehen, ist die Ein- und Ausfahrt für den allgemeinen Fahrzeugverkehr in den betroffenen Bereichen nicht mehr möglich. Zustellungen und Anlieferungen sollten deshalb vor 12 Uhr erfolgen.

Weihnachtsbaum wird später zum Narrenbaum

Auch nach dem Ende der Weihnachtszeit bleibt die Tanne auf dem Rathausplatz stehen. Für die Faschingssaison wird sie fachgerecht entastet und mit Bändern geschmückt: Aus dem „Christbaum für alle“ wird der Narrenbaum 2027.

Weitere Einzelheiten zum Christkindlesmarkt, zur Kinderweihnacht auf dem Moritzplatz, zur Märchenstraße und zur Eröffnungsfeier will die Stadt bei einer Pressekonferenz am 13. November vorstellen.