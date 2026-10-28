Polizei Schwaben-NordAugsburg Stadt

Unbekannte stehlen E-Bike in Augsburger Georgenstraße

Unbekannte stehlen E-Bike in Augsburger Georgenstraße
Symbolbild
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Montag ein blau-grünes E-Bike der Marke Ghost aus einem Hinterhof in der Augsburger Georgenstraße gestohlen. Das Fahrrad war mehrere tausend Euro wert.

Der Sohn der 62-jährigen Besitzerin hatte das E-Bike am Freitag, 23. Oktober 2026, gegen 4.30 Uhr im Hinterhof eines Wohnanwesens abgestellt und abgeschlossen. Am Montag, 26. Oktober, gegen 6 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

- Anzeige -

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizei Augsburg / Schwaben Nord

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

FC Augsburg will sieglose Durststrecke gegen schweren Brocken Freiburg beenden
Seld-Plan von 1521: Augsburg digital im Museum entdecken
Zwei Spiele Sperre für Augsburger Panther-Verteidiger Max Glötzl
Augsburg: 43-Jähriger geht mit Glasscherbe auf Polizisten zu
Vermutlich drei Täter beschmieren vier Gebäude in Augsburg
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns