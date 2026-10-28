Unbekannte stehlen E-Bike in Augsburger Georgenstraße

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Montag ein blau-grünes E-Bike der Marke Ghost aus einem Hinterhof in der Augsburger Georgenstraße gestohlen. Das Fahrrad war mehrere tausend Euro wert.

Der Sohn der 62-jährigen Besitzerin hatte das E-Bike am Freitag, 23. Oktober 2026, gegen 4.30 Uhr im Hinterhof eines Wohnanwesens abgestellt und abgeschlossen. Am Montag, 26. Oktober, gegen 6 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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