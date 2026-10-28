Polizeibericht Augsburg und Region vom 28. Oktober 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (23.10.2026), 04.30 Uhr bis Montag (26.10.2026), 06.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike in der Georgenstraße. Der Sohn einer 62-jährigen Frau stellte deren blau-grünes E-Bike der Marke Ghost im Hinterhof eines Wohnanwesens in der Georgenstraße ab und versperrte es. Am Montagmorgen wurde der Diebstahl des Zweirades bemerkt. Der Wert des E-Bikes liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die 62-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Göggingen – Im Zeitraum von Montag (26.10.2026), 18.30 Uhr bis Dienstag (27.10.2026), 07.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto in der Wiesenbachstraße. Ein 78-jährigem Mann hatte seinen Pkw im o.g. Zeitraum ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt und bemerkte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug einen frischen Unfallschaden, welcher augenscheinlich durch ein zu dicht vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht worden war. Der Unfallverusacher hinterließ weder seine Daten, noch verständigte er die Polizei. Am geparkten Auto des 78-Jährigen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Der 78-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Pfersee – Im Zeitraum von Montag (26.10.2026), 17.30 Uhr bis Dienstag (27.10.2026), 08.15 Uhr zerkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Gollwitzerstraße. Der Wagen eines 61-jähriger Mannes war im o.g. Zeitraum auf dem Parkplatz eines Wohnanwesens in der Gollwitzerstraße abgestellt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 61-jährige Mann hat die türkische Staatsangehörigkeit.

Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Hochfeld – Am Dienstag (27.10.2026) fuhr ein alkoholisierter 58-jähriger Autofahrer gegen 16.45 Uhr in der Stauffenbergstraße. Die Streifenbesatzung stoppte den Mann zunächst wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt. Bei der Kontrolle stellten sie deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein und den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Autofahrer. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen den 58- jährigen Autofahrer.

Der 58-jährige Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Brand auf Recyclinghof

Bächingen a.d. Brenz – Am Dienstag (27.10.2026) geriet gegen 21.15 Uhr auf einem Recyclinghof in der Günzburger Straße eine Arbeitsmaschine in Brand. Die Feuerwehr löschte die brennende Maschine. Sie brannte nahezu vollständig aus. Der Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur bislang ungeklärten Brandursache. Die Feuerwehren Bächingen, Gundelfingen, Untermedlingen, Obermedlingen und Sontheim waren mit ca. 70 Personen vor Ort.