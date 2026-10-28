Augsburg-Hochfeld: Polizei stoppt Autofahrer mit 1,3 Promille

In Augsburg-Hochfeld hat die Polizei am Dienstag einen 58-jährigen Autofahrer mit rund 1,3 Promille gestoppt. Zuvor war er wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt angehalten worden.

Der Mann fuhr gegen 16.45 Uhr in der Stauffenbergstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt, stellte den Führerschein und den Autoschlüssel sicher und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen den 58-Jährigen wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols ermittelt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht · Zwei Fahrräder in Augsburg gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizei Augsburg / Schwaben Nord