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Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag in der Carl-Schurz-Straße ein geparktes Auto und entfernte sich vom Unfallort.

Der Vorfall ereignete sich am 26. Oktober zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr im Augsburger Stadtteil Kriegshaber. Ein 68-jähriger Mann hatte sein Auto dort abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen an der vorderen linken Fahrzeugseite fest.

Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 bei der Polizeiinspektion Augsburg West melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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