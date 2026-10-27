Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag in der Carl-Schurz-Straße ein geparktes Auto und entfernte sich vom Unfallort.

Der Vorfall ereignete sich am 26. Oktober zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr im Augsburger Stadtteil Kriegshaber. Ein 68-jähriger Mann hatte sein Auto dort abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen an der vorderen linken Fahrzeugseite fest.

Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 bei der Polizeiinspektion Augsburg West melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Augsburg: Polizei sucht Zeugen nach drei Unfallfluchten · Zwei Fahrräder in Augsburg gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizei Augsburg / Schwaben Nord