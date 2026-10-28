Augsburg gewinnt Stadtmarketingpreis für Altstadtprojekt

Augsburg hat mit dem Projekt „Altstadt neu erleben – Die Kraft von Sichtbarkeit, Identität und Gemeinschaft“ den Bayerischen Stadtmarketingpreis 2026 gewonnen. In der größten Städtekategorie für Kommunen ab 45.000 Einwohner setzte sich die Stadt gegen Hof und Schweinfurt durch.

Die Preisverleihung fand am 27. Oktober im Bayerischen Wirtschaftsministerium in München statt. Insgesamt hatten sich 56 Projekte aus ganz Bayern beworben. Die Jury würdigte die langfristige Entwicklung der Altstadt sowie das enge Miteinander der Akteure vor Ort.

Altstadt als eigenständiges Quartier stärken

Augsburg Marketing verfolgt das prämierte Projekt seit 2023. Ziel ist es, die besonderen Qualitäten der historischen Altstadt stärker ins Bewusstsein zu rücken und sie als eigenständiges Quartier zu positionieren.

Dazu gehören eine eigene Website mit digitalem Marktplatz, Social-Media-Angebote, Kampagnen, sichtbare Elemente im Stadtraum, Veranstaltungen und eigens entwickelte Altstadttouren. Unter dem Leitgedanken „Hier fließt das Herz der Stadt“ entstand zudem eine gemeinsame Identität für das Viertel.

Gemeinsame Entwicklung mit Akteuren vor Ort

Die Marke für die Altstadt wurde gemeinsam mit Menschen entwickelt, die dort leben, arbeiten und sich engagieren. „Wir haben die Altstadt nicht neu erfunden. Wir haben gemeinsam sichtbar gemacht, was sie schon immer besonders macht“, sagte Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing.

Schmölz dankte unter anderem dem Altstadtverein und dem Förderverein City Initiative Augsburg e. V. Der Förderverein habe das Projekt maßgeblich unterstützt. Entscheidend sei gewesen, zuzuhören, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam Ideen zu entwickeln.

Laut der offiziellen Projektbeschreibung wird die Altstadt stärker als eigenständiges Quartier wahrgenommen. Zudem ist die Passantenfrequenz gestiegen und die Leerstandsquote gesunken. Besonders hervorgehoben wird, dass die Akteure vor Ort enger zusammengerückt sind und die weitere Entwicklung gemeinsam tragen.

Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Florian Freund gratulierte Augsburg Marketing und allen Beteiligten. Die Auszeichnung zeige, wie wichtig das Miteinander von Stadt, Wirtschaft und engagierten Bürgerinnen und Bürgern sei. Für Augsburg Marketing ist der Preis zugleich ein Ansporn, die langfristige Quartiersarbeit gemeinsam mit den Menschen vor Ort fortzusetzen.