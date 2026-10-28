Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Augsburg-Göggingen

In Augsburg-Göggingen sucht die Polizei nach einem unbekannten Autofahrer, der einen geparkten Wagen beschädigt haben soll.

Der 78-jährige Besitzer hatte sein Auto am Montag (26. Oktober) um 18.30 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand der Wiesenbachstraße abgestellt. Als er am Dienstag (27. Oktober) um 7.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schaden durch ein zu dicht vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Der unbekannte Fahrer hinterließ weder seine Daten noch verständigte er die Polizei. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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