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Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Augsburg-Göggingen

Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Augsburg-Göggingen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Augsburg-Göggingen sucht die Polizei nach einem unbekannten Autofahrer, der einen geparkten Wagen beschädigt haben soll.

Der 78-jährige Besitzer hatte sein Auto am Montag (26. Oktober) um 18.30 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand der Wiesenbachstraße abgestellt. Als er am Dienstag (27. Oktober) um 7.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schaden durch ein zu dicht vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Der unbekannte Fahrer hinterließ weder seine Daten noch verständigte er die Polizei. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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