Etliche Tote bei Zugunglück in Spanien

Bei einem schweren Zugunglück in der Nähe von Toledo in Spanien sind am Mittwoch mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Notfalldienste von Castilla-La Mancha mit. Der Unfall ereignete sich zwischen den Orten Los Yébenes und Urda, als ein Hochgeschwindigkeitszug der Renfe mit einem Zug der Iryo kollidierte.

Die Kollision führte dazu, dass zwei Waggons des Iryo-Zuges entgleisten. Der Unfall passierte um 8:54 Uhr, als der AVE 2080 von Madrid nach Sevilla unterwegs war und der Iryo 6076 in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Aufgrund einer Störung im LZB-System wurde mit Blockierung der seitlichen Signalisierung gefahren.

Rettungskräfte, darunter Feuerwehrleute aus Alcázar de San Juan und Orgaz sowie mehrere Einheiten des Katastrophenschutzes, eilten zum Unfallort. Auch drei Rettungshubschrauber und zwei mobile Intensivstationen waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Andalusien wurde vorübergehend gesperrt.