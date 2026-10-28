Neuburg: Radfahrer verletzt, Diebstahl und Auto beschädigt

Bei einem Unfall in Neuburg ist am Dienstag ein 51-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Die Polizei berichtet zudem von einem mutmaßlichen Ladendiebstahl und einem beschädigten Renault Twingo in Bittenbrunn.

Radfahrer bei Zusammenstoß in Neuburg verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr in der Grünauer Straße. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Neuburg wollte von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße einbiegen und übersah dabei einen 51-jährigen Radfahrer, der stadtauswärts auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 2600 Euro. Gegen den 26-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

18-Jähriger mit Wurstaufstrich ertappt

Am Dienstagnachmittag wurde außerdem ein 18-jähriger Rumäne in einem Verbrauchermarkt an der Adlerstraße beim mutmaßlichen Ladendiebstahl ertappt. Nach Polizeiangaben steckte er gegen 14.12 Uhr mehrere Dosen Wurstaufstrich in seine Tasche. An der Kasse bezahlte er lediglich zwei Packungen Brot und wurde beim Verlassen des Marktes angehalten.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zwölf Dosen Wurstaufstrich im Gesamtwert von knapp 18 Euro. Weil der Mann keine Ausweispapiere bei sich hatte, wurde er zur Polizeiinspektion gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen Diebstahls ermittelt.

Renault Twingo in Bittenbrunn beschädigt

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 19. auf 20. Oktober, wurde in Bittenbrunn ein schwarzer Renault Twingo beschädigt. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Eulatalstraße. Der Besitzer stellte am Dienstagvormittag Kratzer an der rechten Beifahrertür fest. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen.

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