Unfall in München-Forstenried: Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall mit zwei Pkw an der Neurieder Straße in München-Forstenried ist am Montagabend eine Frau schwer verletzt worden. Insgesamt waren fünf Menschen beteiligt.

Technische Rettung vorbereitet

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 20.20 Uhr im Kreuzungsbereich an der Abfahrt der A95. In einem Fahrzeug saßen vier Personen, im anderen die Frau. Die Airbags lösten aus.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte saß die Frau noch in ihrem Pkw und gab Schmerzen an der Wirbelsäule an. Daraufhin wurden weitere Rettungskräfte und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte bereiteten zunächst eine technische Rettung vor, unterbauten das Fahrzeug und sicherten es gegen ein Wegrollen.

Nach dem Eintreffen des ärztlichen Personals stellte sich heraus, dass keine technische Rettung notwendig war. Die Frau konnte mithilfe eines Rettungsbretts schonend aus dem Fahrzeug gerettet und in eine Münchner Klinik gebracht werden. Ein Aufschneiden des Pkw war nicht erforderlich.

Ausfahrt Forstenried gesperrt

Die vier Insassen des anderen Pkw wurden an der Unfallstelle untersucht. Ein Transport in eine Klinik war für sie nicht notwendig.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, leuchtete sie aus und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Polizei sperrte die Ausfahrt Forstenried für die Dauer des Einsatzes. Die Ermittlungen zum Unfallhergang liegen bei der Polizei.

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