ratiopharm ulm feiert 86:68-Auswärtssieg im EuroCup

Nur 48 Stunden nach der Niederlage in Berlin hat ratiopharm ulm die passende Antwort gegeben. Die Ulmer setzten sich im EuroCup auswärts bei Lietkabelis Panevezys mit 86:68 durch.

Ulm dreht die Partie nach frühem Rückstand

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen mit einem 8:0-Lauf in Führung. Ulm ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und kam noch vor dem Ende des ersten Viertels wieder in Schlagdistanz. Im zweiten Abschnitt machten die Doppelstädter aus einem Drei-Punkte-Rückstand eine Acht-Punkte-Führung.

Entscheidend war dabei die Verteidigung. Ulm setzte die litauischen Spielgestalter unter Druck, erzwang Ballverluste und kam dadurch zu mehreren Fastbreak-Punkten. Nach anfänglichen Problemen beim Rebound stabilisierte sich das Team auch in dieser Statistik und gestaltete das Duell an den Brettern ausgeglichen.

Starke Defensive bringt den EuroCup-Sieg

Nach der Pause baute ratiopharm ulm den Vorsprung weiter aus. Vor dem Schlussviertel lagen die Gäste bereits mit 16 Punkten vorne. Im dritten Abschnitt ließ die Mannschaft von Trainer Ty Harrelson lediglich neun Punkte zu. Insgesamt erlaubte Ulm den Gastgebern nur 68 Zähler.

Adam Atamna war mit zwölf Punkten und drei Ballgewinnen der prägende Spieler. Jaylen Sims erzielte 13 Punkte, Mike Rataj kam ebenfalls auf zwölf Zähler. Auch offensiv zeigte sich Ulm verbessert: Der Ball bewegte sich besser, freie Würfe wurden häufiger herausgespielt und die Chancen konsequenter genutzt.

„Der Sieg heute fühlt sich großartig an. Ich bin stolz auf die Mannschaft und darauf, wie sie heute zusammengespielt hat“, sagte Harrelson. Die Mannschaft habe sich defensiv deutlich verbessert und besser umgeschaltet. Der Erfolg sei für die Platzierung im EuroCup und das Selbstvertrauen sehr wichtig, erklärte der Ulmer Cheftrainer.