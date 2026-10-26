ALBA Berlin schlägt ratiopharm ulm trotz Aufholjagd mit 98:82

ratiopharm ulm hat beim amtierenden deutschen Meister ALBA Berlin mit 82:98 verloren. Nach einer Aufholjagd und einer zwischenzeitlichen Führung entschieden die Gastgeber die Partie mit einem 14:2-Lauf für sich.

Berlin setzt sich im zweiten Viertel ab

Die Begegnung begann ausgeglichen, ehe ALBA Berlin im zweiten Viertel mit mehreren Dreiern davonzog und sich einen zweistelligen Vorsprung erarbeitete. Ulm fand nach der Pause jedoch die passenden Antworten und drehte die Partie mit einem starken Lauf zwischenzeitlich sogar.

Nachdem die Ulmer die Führung übernommen hatten, fanden die Berliner wieder ihren Rhythmus. Mit einem 14:2-Lauf machten die Gastgeber aus dem knappen Rückstand wieder einen zweistelligen Vorsprung. Im Schlussviertel legte ALBA mit guten Abschlüssen nach und brachte den Sieg endgültig ins Ziel.

18 Ballverluste auf Ulmer Seite

Ausschlaggebend waren auch die Ballverluste. Ulm hatte vor der Partie mit knapp zehn Turnovern pro Spiel den niedrigsten Wert der Liga aufgewiesen. Gegen die intensive Berliner Verteidigung leisteten sich die Gäste jedoch 18 Ballverluste. ALBA kam im Vergleich auf zwölf.

Zudem ließ die Ulmer Defensive insgesamt 98 Punkte zu. Nach der Pause zeigte das Team zwar Moral und drehte einen zweistelligen Rückstand zwischenzeitlich in eine Führung, in der Schlussphase fehlte jedoch die nötige Konzentration.

Rataj bester Ulmer Werfer

Mike Rataj war mit 14 Punkten und vier Rebounds der erfolgreichste Ulmer. Jaylen Sims erzielte 13 Punkte, Adam Atamna kam auf zwölf und Ibi Watson auf elf Zähler.

Ulms Cheftrainer Ty Harrelson kritisierte vor allem die Schlussphase: „Wir haben gegen Ende des dritten Viertels die Kontrolle über das Spiel verloren. Im zweiten Viertel haben wir uns nach einem Rückstand gut zurückgekämpft und auch im dritten und vierten Viertel unsere Chancen gehabt. Umso enttäuschender waren unser Verhalten und unsere Körpersprache in der Schlussphase sowie unser mangelhaftes Zusammenspiel. Daran müssen wir arbeiten und uns als Team verbessern.“

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