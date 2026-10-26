Kangaroos feiern vierten Sieg in Folge in Weimar

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat bei Culture City Weimar mit 75:62 gewonnen und in der BARMER 2. BASKETBALL den vierten Sieg in Folge gefeiert.

Kangaroos drehen Rückstand im ersten Viertel

In der Asbach-Sporthalle erwischten die Kangaroos den schlechteren Start. Weimar führte nach sieben Minuten mit 9:2, ehe BG-Headcoach Emanuel Richter auf Zonenverteidigung umstellte. Dadurch sicherten sich die Gäste zahlreiche Rebounds und Ballgewinne und drehten die Partie noch im ersten Viertel. Nach einem Dreier von Jannik Westermeir zur Schlusssirene lag Leitershofen/Stadtbergen mit 21:17 vorne.

Im zweiten Abschnitt bauten die Kangaroos ihren Vorsprung zunächst auf 30:20 aus. Culture City antwortete jedoch mit einem 14:3-Lauf und ging mit 34:33 in Führung. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wechselte die Führung erneut, bevor Gael Barman drei Sekunden vor der Pause per Dreier den 38:35-Halbzeitstand herstellte. Die BG traf in der ersten Hälfte nur 57 Prozent ihrer Freiwürfe.

Starke Defensive nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst ausgeglichen. Dann sorgten drei Dreier in Folge von Barman, Friedrich Feldrappe und erneut Barman für einen 11:0-Lauf und eine 58:48-Führung nach dem dritten Viertel. In dieser Phase überzeugten die Gäste vor allem mit ihrer Verteidigung und der Reboundarbeit.

Gregori und Kapitän Grüttner Bacoul erhöhten im Schlussabschnitt binnen einer Minute auf 64:48. Bobby Williams stellte wenig später mit einem weiteren Dreier den höchsten Vorsprung des Abends her: 69:51. Weimar verkürzte noch einmal auf neun Punkte, doch die Kangaroos brachten den Erfolg routiniert über die Zeit.

Barman war mit 16 Punkten der beste Werfer der BG, gefolgt von Grüttner Bacoul mit 15 und Leon Geißler mit zwölf Punkten. Für Weimar erzielte Meyer 21 Punkte.

Dresden Titans kommen nach Stadtbergen

Mit nun 8:2 Punkten liegt die BG hinter Reutlingen (10:0), Leverkusen (10:2) und dem TV Langen (ebenfalls 8:2) auf dem vierten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag um 19.30 Uhr empfangen die Kangaroos in der Sporthalle Stadtbergen die Dresden Titans. Dresden steht mit 8:4 Punkten direkt hinter dem Team aus Leitershofen/Stadtbergen auf Rang fünf.

„Die harte Verteidigung des Gegners hat bei uns zu einigen Ballverlusten zu viel in der ersten Halbzeit geführt. Das haben wir anschließend abgestellt und haben dann auch gut getroffen, so dass der Sieg in Ordnung geht“, sagte BG-Cheftrainer Emanuel Richter. Geschäftsführer Wayne Chico Pittman hob neben der Verteidigung und der Ruhe seines Teams insbesondere die Dreierquote in der entscheidenden Phase der zweiten Halbzeit hervor.