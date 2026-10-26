Augsburger Panther verlieren erneut – Straubing siegt im Curt-Frenzel-Stadion

Die Augsburger Panther warten in der DEL weiter auf einen Erfolg. Trotz einer engagierten Leistung musste sich der AEV vor ausverkauftem Haus im Curt-Frenzel-Stadion den Straubing Tigers mit 2:4 geschlagen geben. Damit kassierten die Augsburger ihre vierte Niederlage in Serie. Alexander Blank traf zweimal für die Gastgeber.

Ohne die verletzten Sean Malone, Luke Toporowski und D.J. Busdeker gingen die Panther in die Partie. Im Tor erhielt Peyton Jones den Vorzug vor Tobias Ancicka. Zu Beginn standen die Augsburger vor allem defensiv unter Druck, konnten sich aber auf ihren Schlussmann und eine starke Rettungsaktion von Trevor Parkes verlassen.

Im weiteren Verlauf fand der AEV besser ins Spiel und erspielte sich mehrere Chancen. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Alexander Blank die Gastgeber in der 22. Minute in Führung. Die Panther blieben zunächst dran, verpassten es jedoch, ihren Vorsprung auszubauen.

Tigers drehen die Partie

Straubing nutzte schließlich eine Überzahlsituation zum Ausgleich. Nicholas Halloran traf in der 31. Minute zum 1:1. Fünf Minuten später drehte Adrian Klein nach Vorarbeit von Filip Varejcka die Begegnung zugunsten der Gäste. Mit dem 1:2 ging es in den Schlussabschnitt.

Dort hielt Peyton Jones Augsburg mit mehreren Paraden zunächst im Spiel. In der 51. Minute erhöhte Varejcka nach einem Fehler in der Panther-Abwehr jedoch auf 3:1. Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen und suchten weiter den Weg nach vorne.

Späte Hoffnung bleibt unbelohnt

Als Jones kurz vor Schluss seinen Platz für einen zusätzlichen Feldspieler räumte, gelang Blank in der 57. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3. Anschließend bot sich Tim Wohlgemuth sogar die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Puck wollte aus kurzer Distanz nicht ins Tor.

Statt eines späten Comebacks besiegelte Spencer Kersten mit einem Treffer ins leere Augsburger Tor eine Sekunde vor der Schlusssirene die 2:4-Niederlage. Damit blieben die Panther trotz einer über weite Strecken ansprechenden Leistung erneut ohne Punkte.