Pflegeverband warnt vor über 50.000 Kündigungen

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) warnt im Zuge der Pflegereform vor massiven Folgen für Pflegedienste und Pflegebedürftige. Quasi von heute auf morgen würden gut funktionierende Unterstützungsstrukturen für Pflegebedürftige und ihre Familien zerschlagen, sagte Meurer der “Bild”. Mehr als 50.000 Mitarbeitende bekämen die Kündigung, Millionen Pflegebedürftige müssten versuchen, ihren Unterstützungsbedarf neu zu organisieren. Dabei geht es um Hauswirtschaftskräfte, die bei Pflegediensten angestellt sind.

Grundlage der Befürchtungen ist nach Angaben des Verbands eine Befragung seiner Mitgliedsunternehmen. Man habe mehr als 2.000 Pflegedienste in der Mitgliedschaft befragt, in jedem Dienst müssten mehrere Mitarbeitende entlassen werden, die derzeit Entlastungsleistungen durchführen, also Pflegebedürftige im Haushalt unterstützen, sagte Meurer. Diese Menschen endeten erst einmal in der Arbeitslosigkeit.

Zugleich appellierte Meurer an den Gesundheitsminister: Minister Linnemann solle sich auf die wirklichen Probleme konzentrieren und die funktionierenden Strukturen in Ruhe arbeiten lassen.