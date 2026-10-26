Saarlouis Royals drehen Spiel gegen Eigner Angels zum 75:73

Die Eigner Angels Nördlingen haben in der 1. Frauenbasketball-Bundesliga bei den Saarlouis Royals trotz einer 40:36-Halbzeitführung mit 73:75 verloren. Nach der Pause übernahmen die Gastgeberinnen die Kontrolle und drehten die Partie.

Angels starten stark in Saarlouis

Die Angels erwischten in der Stadtgartenhalle den besseren Start. Mit intensiver Verteidigung setzten sie Saarlouis unter Druck, provozierten Ballverluste und verwandelten ihre Freiwürfe sicher. Trotz einer guten Trefferquote der Royals von der Dreierlinie und deren Vorteilen beim Offensivrebound führten die Nördlingerinnen nach dem ersten Viertel mit 22:16.

Auch im zweiten Abschnitt überzeugten die Gäste zunächst mit variablem Zusammenspiel und präzisen Abschlüssen. Saarlouis verkürzte den Rückstand jedoch zunehmend. Dazu trug besonders Mariam Haslé-Lagemann bei, die nach fünf Jahren in Nördlingen inzwischen für die Royals spielt. Zur Halbzeit lagen die Angels noch mit 40:36 vorne.

Saarlouis dreht die Partie nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel fand Saarlouis besser in die Begegnung. Eine aggressive, doppelte Verteidigung störte den Rhythmus der Angels, während Nördlingen zunehmend auf Einzelaktionen setzte. In der 27. Minute übernahmen die Royals erstmals die Führung. Haslé-Lagemann erzielte dabei sieben Punkte in Serie und brachte ihr Team entscheidend nach vorne. Zwei Auszeiten von Angels-Coach Rudolfs Rozitis änderten zunächst nichts: Saarlouis gewann das dritte Viertel mit 20:12 und ging mit einem Vier-Punkte-Vorsprung in den Schlussabschnitt.

Im letzten Viertel entwickelte sich ein zerfahrener Schlagabtausch mit vielen Fouls. Bianca Helmig übernahm Verantwortung, und die Angels kämpften sich noch einmal heran. Saarlouis behielt in der Schlussphase jedoch die Nerven und sicherte sich den knappen 75:73-Sieg.

Stefanie Kulesza war mit 20 Punkten erfolgreichste Nördlinger Werferin. Makiyah Williams und Stephanie McBride erzielten jeweils 19 Zähler, Bianca Helmig kam auf 10 Punkte. Für Saarlouis ragten Mariam Haslé-Lagemann und Parker Hill heraus; Hill erzielte 14 Punkte.