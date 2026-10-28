Spatenstich für PV-Park in Schwabmünchen mit 2.896 Modulen

Am Standort Dreizehnlinden in Schwabmünchen entsteht auf rund 1,1 Hektar ein PV-Park mit einer Leistung von 1,88 Megawattpeak. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Mit dem gemeinsamen Spatenstich am Dienstag, 27. Oktober 2026, haben die Projektbeteiligten einen wichtigen Meilenstein für den neuen PV-Park gesetzt. Die Arbeiten laufen bereits. Für die Anlage ist eine Betriebsdauer von 30 Jahren geplant.

Strom für Wärmeversorgung und öffentliches Netz

Auf der Fläche werden insgesamt 2.896 Photovoltaikmodule installiert. Die jeweils 650 Watt starken und nach Süden ausgerichteten Module sollen künftig rund 1,98 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Rechnerisch entspricht das dem jährlichen Verbrauch von rund 565 Haushalten – ausgehend von einem angenommenen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden pro Haushalt und Jahr.

Der erzeugte Strom soll perspektivisch insbesondere die Energiezentrale für die Wärmeversorgung Schwabmünchens versorgen. Dort werden vor allem Großwärmepumpen betrieben. Darüber hinaus speist der PV-Park Strom in das öffentliche Netz ein und kann künftig auch regional ansässige Unternehmen versorgen.

„Damit schaffen wir eine starke Verbindung zwischen regionaler Stromerzeugung und lokalem Energiebedarf“, sagt Peter Waizenegger, Geschäftsführer der Wärmeversorgung Schwabmünchen.

Auch für die Stadt Schwabmünchen steht der lokale Bezug des Projekts im Vordergrund. Bürgermeister Benjamin Schorer erklärte, der neue PV-Park erweitere die Stromerzeugung aus Photovoltaik in Schwabmünchen und verbinde sie perspektivisch mit einer Nutzung direkt am Standort.

Vorbereitende Schritte für das Projekt

Für die Umsetzung mussten nach Angaben von Matthias Böck, Geschäftsführer der Wärmeversorgung Schwabmünchen GmbH, unter anderem das Grundstück gesichert, die planungsrechtlichen Voraussetzungen im privilegierten Bereich berücksichtigt und archäologische Belange einbezogen werden. Entscheidend sei die enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten gewesen.

Die Wärmeversorgung Schwabmünchen GmbH ist ein gemeinsames Unternehmen der Stadt Schwabmünchen und der e-con AG. Beide gestalten gemeinsam den Ausbau der Wärmeversorgung in Schwabmünchen.