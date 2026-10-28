Gersthofen: Autofahrerin erfasst Radfahrerin beim Abbiegen

Eine 46-jährige Radfahrerin ist in Gersthofen beim Abbiegen einer Autofahrerin leicht am Oberschenkel verletzt worden. Am selben Tag stürzte außerdem ein 84-jähriger Radfahrer beim Aufsteigen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die 29-jährige Autofahrerin bog am Dienstag gegen 14.55 Uhr aus der Römerstraße in die Augsburger Straße ein. Dabei berührte sie das Pedelec der 46-Jährigen, die die Einmündung stadteinwärts querte. Die Radfahrerin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

84-Jähriger stürzt beim Aufsteigen

Gegen 17.30 Uhr wollte ein 84-jähriger Radfahrer an der Bauernstraße losfahren. Beim Aufsteigen fiel er auf die linke Körperseite und zog sich eine tiefe Schnittverletzung am linken Ellenbogen zu. Die Verletzung musste im Krankenhaus versorgt werden.

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