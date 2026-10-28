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Königsbrunn: Conway-Fahrrad gestohlen, Fiat beschädigt

Königsbrunn: Conway-Fahrrad gestohlen, Fiat beschädigt
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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In Königsbrunn wurde zwischen dem 25. Oktober morgens und abends ein verschlossen abgestelltes Conway-Fahrrad gestohlen. Außerdem wurde ein Fiat-Kleintransporter beschädigt, während er in der Landsberger Straße geparkt war.

Das Fahrrad stand am 25. Oktober 2026 zwischen 7 und 20 Uhr vor dem Haus des Eigentümers in der Nördlinger Straße. Das Schloss wurde zerstört und blieb am ursprünglichen Abstellort zurück.

Der Fiat-Kleintransporter war am 24. Oktober 2026 gegen 18 Uhr von einem 40-Jährigen in der Landsberger Straße geparkt worden. Als er am folgenden Tag gegen 13.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine eingedellte rechte Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bobingen entgegen.

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