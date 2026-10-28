Politik & Wirtschaft

Grüne Jugend ruft zu Gen-Z-Protesten auf

Grüne Jugend ruft zu Gen-Z-Protesten auf
Henriette Held (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die Grüne Jugend ruft zur Teilnahme an den geplanten Gen-Z-Protesten am Wochenende auf.

“Wir rufen dazu auf, weil wir es als extrem wichtig empfinden, uns als Teil einer jungen Generation zu begreifen, die dann auf die Straße geht, wenn sie mit so vielem, was im Status quo schiefläuft, unzufrieden ist”, sagte die Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend, Henriette Held, der “Welt”. Ihre Generation finde keinen bezahlbaren Wohnraum, könne sich ihren Wocheneinkauf kaum noch leisten und habe Angst vor der nächsten Stromrechnung.

Sorgen vor Eskalation, wie sie die Bundesschülerkonferenz geäußert hatte, wies Held zurück. Der klare Demonstrationskonsens bei “Gen Z regelt” sei, dass friedlich demonstriert werde. Sie finde es schade, dass schon jetzt im Konjunktiv so viel darüber gesprochen werde, was da passieren könnte, dass mit “Gewalt und Vereinnahmung” gerechnet werde. Diese Debatte, ausgehend von den Protesten französischer Jugendlicher, sei von “rechter Hetze geprägt”.

Mehr zum Thema: GdP fordert Rückendeckung für Polizei vor Gen-Z-Demos

- Anzeige -

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Jugendforscher warnen Union und SPD vor "demographischer Falle"
Grüne wollen Heimatbegriff positiver besetzen
Verbraucherschützerin zeigt Verständnis für Gen-Z-Proteste
Rheinmetall wehrt sich gegen Kritik aus der Politik
BKA registriert Rekord bei islamistischem Antisemitismus
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns