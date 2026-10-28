Harte Pokal-Arbeit für den FC Augsburg – FCA nach Sieg in Großaspach im Achtelfinale

In der zweiten Pokalrunde hatte der FC Augsburg eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben. Am Ende setzte man sich mit großem Aufwand mit 4:2 beim Drittligisten Großaspach durch und zog ins Achtelfinale ein. Die nächste Runde findet noch im Advent statt.

Wie schon in den beiden vorausgegangenen Bundesligapartien ging der FC Augsburg auch beim Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach als Favorit in die Partie. Trainer Manuel Baum veränderte seine Startelf in der zweiten Runde des DFB-Pokals im Vergleich zum Samstag auf fünf Positionen.

Augsburg nutzt doppelten Vorsprung nicht

Die neu formierten Augsburger versuchten, ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht zu werden, und kamen mit der ersten Chance zum frühen 1:0. Nach einer Kopfballverlängerung von Fellhauer war Ribeiro aus der Drehung erfolgreich (13.). Großaspach versuchte aber, mutig mitzuspielen, und stellte die bayerischen Schwaben vor Aufgaben.

Die Hausherren hatten dabei reichlich Pech. Nach Kundes 25-Meter-Hammer verhinderte die Torumrandung den Ausgleich. Augsburgs Nationalspieler Behrens schickte nach dem Abpraller Ribeiro mit einem langen Ball auf die Reise. Dieser entschied das Duell mit SGS-Schlussmann Reule eiskalt für sich (21.). Wer dachte, dass sich der Underdog nach dem frühen Zwei-Tore-Rückstand in sein Schicksal ergeben würde, sollte eines Besseren belehrt werden. Das Team aus der Nähe von Stuttgart kam gleich zu mehreren Chancen. Ein zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannter Treffer von Molinari wurde nach Überprüfung durch den VAR zu Recht anerkannt (23.).

Frischer Schwung mit frischen Spielern

Den knappen Vorsprung musste Augsburg dennoch aus der Hand geben. Unmittelbar nach der Pause konnte der selbst ernannte Dorfklub nach einem Eckball durch einen Kopfball von Kapitän Celiktas ausgleichen. Ein Treffer, der Wirkung zeigte. Der FCA benötigte einige Minuten und mehrere Wechsel, um wieder in die Spur zu finden. Die frischen Kräfte brachten dann den gewünschten Erfolg. Ibrahimovic per Schlenzer (69.) und Kade (74.) brachten Rot-Grün-Weiß wieder mit zwei Toren in Führung. Auf diesen erneuten Doppelschlag konnten die Hausherren nicht mehr antworten.

Der FC Augsburg zieht mit reichlich Aufwand in die nächste Runde des DFB-Pokals ein, während sich Sonnenhof Großaspach auf die Mission Klassenerhalt in der 3. Liga konzentrieren kann. Die Achtelfinalpaarungen werden bereits am kommenden Allerheiligensonntag (1. November, 19:15 Uhr) live in der ARD ausgelost. Die Spiele finden dann einen Monat später im Dezember statt.