Explosion in Regensburg: Mehrfamilienhaus in Flammen – mehrere Verletzte

Nach einer Explosion ist am frühen Mittwochmorgen (28. Oktober 2026) ein Mehrfamilienhaus in der Regensburger Von-Reiner-Straße in Vollbrand geraten. Mehrere Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache ist bislang unklar.

Gegen 4 Uhr meldeten Anwohner einen lauten Knall bei der Einsatzzentrale. Kurz darauf stand das Wohnhaus in Flammen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot aus.

Augenzeugenaufnahmen zeigen massive Flammen, die aus dem Gebäude schlagen. Teile der Hausfassade sind eingestürzt. Über die Zahl der Verletzten und die Schwere ihrer Verletzungen lagen zunächst keine näheren Angaben vor.

Schwierige Löscharbeiten – Nachbarhäuser evakuiert

Die Feuerwehr führt weiterhin umfangreiche Löscharbeiten durch. Der Einsatz gestaltet sich schwierig, da das Gebäude teilweise nicht betreten werden kann.

Auch die Bewohner zweier unmittelbar angrenzender Mehrfamilienhäuser mussten ihre Wohnungen aus Sicherheitsgründen verlassen. Für die Evakuierten wurde vorübergehend eine Unterkunft in einer nahe gelegenen Gaststätte eingerichtet.

Polizei empfiehlt, den betroffenen Bereich zu meiden

Nach aktuellem Kenntnisstand besteht laut Polizei für die Bevölkerung im Umfeld keine unmittelbare Gefahr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird dennoch dringend empfohlen, den betroffenen Bereich zu meiden.

Was die Explosion ausgelöst hat, ist bislang unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.