FreizeitLokalnachrichtenAugsburg Stadt

Eislaufen in Augsburg: Mehr Zeiten in den Herbstferien

Eislaufen in Augsburg: Mehr Zeiten in den Herbstferien
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
Presse Augsburg
2 Minuten Lesezeit

In den Herbstferien bietet die Eishalle Haunstetten zusätzliche Publikumsläufe an. Das Alte Stadtbad öffnet an Allerheiligen, während die Freigabe von Bahn 2 im Curt-Frenzel-Stadion von der Witterung abhängt.

Inhalte im Überblick

Zusätzliche Eislaufzeiten in Haunstetten

Vom 31. Oktober bis einschließlich 8. November gelten in der Eishalle Haunstetten erweiterte Zeiten. Geöffnet ist die Halle für den öffentlichen Eislauf am Samstag, 31. Oktober, von 16 bis 18 Uhr, am Sonntag, 1. November, von 9 bis 11 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr und am Montag, 2. November, von 10 bis 12 Uhr sowie von 15.30 bis 17 Uhr.

  • Dienstag, 3. November: 10 bis 12 Uhr
  • Mittwoch, 4. November: 9 bis 11 Uhr
  • Donnerstag, 5. November: 10 bis 12 Uhr
  • Freitag, 6. November: 8.30 bis 10.30 Uhr
  • Samstag, 7. November: 16 bis 18 Uhr
  • Sonntag, 8. November: 9 bis 11 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr

Ab Montag, 9. November, gelten wieder die regulären Wochenpläne. Die reservierten Eiszeiten, Preise und mögliche kurzfristige Absagen werden unter augsburg.de/eislaufen veröffentlicht. Sobald die Witterungsbedingungen es zulassen, soll außerdem Bahn 2 des Curt-Frenzel-Stadions für den öffentlichen Eislauf geöffnet werden. Über den Saisonstart informiert die Stadt Augsburg rechtzeitig.

Schwimmen an Allerheiligen

Am Sonntag, 1. November, hat in Augsburg das Alte Stadtbad von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die übrigen städtischen Hallenbäder bleiben an Allerheiligen geschlossen. Die Ferien-Öffnungszeiten sind unter augsburg.de/baden abrufbar.

- Anzeige -

Aktuelle Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen finden sich zudem in der Stadt-Augsburg-App unter dem Reiter „Heute“. Dort ist unter anderem zu sehen, wo an einem bestimmten Tag Schwimmen oder Eislaufen möglich ist.

ESV Kaufbeuren gewinnt Krimi gegen Lindau im Penaltyschießen
FC Augsburg will sieglose Durststrecke gegen schweren Brocken Freiburg beenden
Seld-Plan von 1521: Augsburg digital im Museum entdecken
Mehring begrüßt 18 Millionen Euro für schwäbische Kommunen
Zwei Spiele Sperre für Augsburger Panther-Verteidiger Max Glötzl
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns