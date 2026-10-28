Eislaufen in Augsburg: Mehr Zeiten in den Herbstferien

In den Herbstferien bietet die Eishalle Haunstetten zusätzliche Publikumsläufe an. Das Alte Stadtbad öffnet an Allerheiligen, während die Freigabe von Bahn 2 im Curt-Frenzel-Stadion von der Witterung abhängt.

Zusätzliche Eislaufzeiten in Haunstetten

Vom 31. Oktober bis einschließlich 8. November gelten in der Eishalle Haunstetten erweiterte Zeiten. Geöffnet ist die Halle für den öffentlichen Eislauf am Samstag, 31. Oktober, von 16 bis 18 Uhr, am Sonntag, 1. November, von 9 bis 11 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr und am Montag, 2. November, von 10 bis 12 Uhr sowie von 15.30 bis 17 Uhr.

Dienstag, 3. November: 10 bis 12 Uhr

Mittwoch, 4. November: 9 bis 11 Uhr

Donnerstag, 5. November: 10 bis 12 Uhr

Freitag, 6. November: 8.30 bis 10.30 Uhr

Samstag, 7. November: 16 bis 18 Uhr

Sonntag, 8. November: 9 bis 11 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr

Ab Montag, 9. November, gelten wieder die regulären Wochenpläne. Die reservierten Eiszeiten, Preise und mögliche kurzfristige Absagen werden unter augsburg.de/eislaufen veröffentlicht. Sobald die Witterungsbedingungen es zulassen, soll außerdem Bahn 2 des Curt-Frenzel-Stadions für den öffentlichen Eislauf geöffnet werden. Über den Saisonstart informiert die Stadt Augsburg rechtzeitig.

Schwimmen an Allerheiligen

Am Sonntag, 1. November, hat in Augsburg das Alte Stadtbad von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die übrigen städtischen Hallenbäder bleiben an Allerheiligen geschlossen. Die Ferien-Öffnungszeiten sind unter augsburg.de/baden abrufbar.

Aktuelle Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen finden sich zudem in der Stadt-Augsburg-App unter dem Reiter „Heute“. Dort ist unter anderem zu sehen, wo an einem bestimmten Tag Schwimmen oder Eislaufen möglich ist.