Arbeitsmaschine brennt auf Recyclinghof in Bächingen aus

Auf einem Recyclinghof in Bächingen an der Brenz ist am Dienstagabend eine Arbeitsmaschine in Brand geraten. Sie brannte nahezu vollständig aus, der Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Das Feuer brach am 27. Oktober 2026 gegen 21.15 Uhr auf dem Gelände an der Günzburger Straße aus. Die Feuerwehren aus Bächingen, Gundelfingen, Untermedlingen, Obermedlingen und Sontheim waren mit etwa 70 Personen vor Ort und löschten die brennende Maschine.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

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