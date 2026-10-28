Polizei Schwaben-NordDillingen

Arbeitsmaschine brennt auf Recyclinghof in Bächingen aus

Arbeitsmaschine brennt auf Recyclinghof in Bächingen aus
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Auf einem Recyclinghof in Bächingen an der Brenz ist am Dienstagabend eine Arbeitsmaschine in Brand geraten. Sie brannte nahezu vollständig aus, der Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Das Feuer brach am 27. Oktober 2026 gegen 21.15 Uhr auf dem Gelände an der Günzburger Straße aus. Die Feuerwehren aus Bächingen, Gundelfingen, Untermedlingen, Obermedlingen und Sontheim waren mit etwa 70 Personen vor Ort und löschten die brennende Maschine.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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