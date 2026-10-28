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Grüne kritisieren Merz bei Suche nach Steinmeier-Nachfolger

Grüne kritisieren Merz bei Suche nach Steinmeier-Nachfolger
Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die Grünen schalten sich in die Debatte um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein. Sie erwarte in dieser Frage “mehr Professionalität” von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge der “Bild”. Dass CSU und CDU sich öffentlich über Namen streiten, sei dem Amt und den potenziellen Kandidatinnen nicht angemessen.

Dröge sagte, es sei Zeit für eine Frau – nach über sieben Jahrzehnten, in denen das Amt ausschließlich von Männern bekleidet wurde. Von Merz erwarte sie einen Vorschlag für eine Frau, “die bundesweite Bekanntheit und Anerkennung besitzt”.

In so polarisierten Zeiten sei die Bundespräsidentenwahl wichtiger denn je, so Dröge. Sie biete die Chance, eine Person zu wählen, die Menschen über Parteigrenzen hinweg verbinde.

Mehr zum Thema: Grüne fordern Bundespräsidentin mit bundesweiter Bekanntheit · Forsa: Union legt zu – Merz bleibt unpopulär

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