Augsburger Demo: Polizei sieht keine konkreten Gewalt-Hinweise

Für die angezeigte Versammlung „Für ein besseres Schulsystem, gegen Krieg“ am Samstag, 31. Oktober 2026, in Augsburg liegen der Polizei derzeit keine konkreten Hinweise auf geplante Gewalttaten vor.

Die Polizei beobachtet die Verbreitung von Aufrufen und Beiträgen zur Versammlung in den sozialen Medien und bezieht diese Erkenntnisse in ihre Lagebewertung ein. Zudem steht sie nach eigenen Angaben in engem Austausch mit der Stadt Augsburg.

Auch Entwicklungen und Vorfälle im Zusammenhang mit vergleichbaren Versammlungen in anderen Städten und im europäischen Ausland werden ausgewertet. Ziel ist es, die verfassungsrechtlich geschützte Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und einen friedlichen Verlauf sicherzustellen.

Bei konkreten Gefahren oder Straftaten will die Polizei konsequent einschreiten. Vereinzelte Sicherheitsstörungen seien nicht vollständig auszuschließen. Dabei verweist die Polizei auch auf das allgemein erwartete erhöhte Einsatzaufkommen in der Halloween-Nacht.

Die Lage am 31. Oktober werde genau beobachtet. Erforderliche Maßnahmen sollen die Sicherheit in ganz Nordschwaben gewährleisten.

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