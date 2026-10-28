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Augsburger Demo: Polizei sieht keine konkreten Gewalt-Hinweise

Augsburger Demo: Polizei sieht keine konkreten Gewalt-Hinweise
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Für die angezeigte Versammlung „Für ein besseres Schulsystem, gegen Krieg“ am Samstag, 31. Oktober 2026, in Augsburg liegen der Polizei derzeit keine konkreten Hinweise auf geplante Gewalttaten vor.

Die Polizei beobachtet die Verbreitung von Aufrufen und Beiträgen zur Versammlung in den sozialen Medien und bezieht diese Erkenntnisse in ihre Lagebewertung ein. Zudem steht sie nach eigenen Angaben in engem Austausch mit der Stadt Augsburg.

Auch Entwicklungen und Vorfälle im Zusammenhang mit vergleichbaren Versammlungen in anderen Städten und im europäischen Ausland werden ausgewertet. Ziel ist es, die verfassungsrechtlich geschützte Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und einen friedlichen Verlauf sicherzustellen.

Bei konkreten Gefahren oder Straftaten will die Polizei konsequent einschreiten. Vereinzelte Sicherheitsstörungen seien nicht vollständig auszuschließen. Dabei verweist die Polizei auch auf das allgemein erwartete erhöhte Einsatzaufkommen in der Halloween-Nacht.

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Die Lage am 31. Oktober werde genau beobachtet. Erforderliche Maßnahmen sollen die Sicherheit in ganz Nordschwaben gewährleisten.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: GdP fordert Rückendeckung für Polizei vor Gen-Z-Demos

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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