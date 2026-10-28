Augsburger Panther: Busdeker fällt vor der Deutschland Cup-Pause aus

Die Augsburger Panther müssen die letzten beiden Spiele vor der Deutschland Cup-Pause ohne D.J. Busdeker bestreiten. Während der Stürmer verletzungsbedingt fehlt, besteht bei Luke Toporowski Hoffnung auf eine Rückkehr ins Aufgebot.

D.J. Busdeker zog sich beim Auswärtsspiel in Berlin eine Oberkörperverletzung zu. Bereits beim Heimspiel am vergangenen Sonntag konnte der Angreifer deshalb nicht mitwirken. Auch für die beiden anstehenden Partien vor der Deutschland Cup-Pause steht er den Panthern nicht zur Verfügung.

Toporowski vor möglichem Comeback

Positive Nachrichten gibt es dagegen von Luke Toporowski. Der Stürmer hatte zuletzt wegen einer Unterkörperverletzung pausieren müssen, absolvierte inzwischen aber das Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen Frankfurt.

Ob Toporowski bereits in den kommenden Spielen wieder auf dem Eis stehen wird, ist noch offen. Ein Einsatz ist jedoch möglich.