Bericht: Schauspielerin Elke Sommer gestorben

Die Schauspielerin Elke Sommer ist offenbar im Alter von 85 Jahren gestorben.

Das berichtet die “Bild” am Donnerstag unter Berufung auf Informationen aus ihrem “engsten Freundeskreis”. Sommer starb demnach an Herzinsuffizienz nach langer Bettlägerigkeit in ihrem Zuhause in Los Angeles. Vor drei Monaten war ihr Ehemann Wolf Walther gestorben.

Der 1940 in Berlin als Elke Schletz geborenen Sommer gelang in den 1960er-Jahren eine erfolgreiche Karriere in Hollywood. Nach ersten Filmauftritten in deutschen und italienischen Produktionen spielte sie später an der Seite internationaler Stars wie Paul Newman, Peter Sellers und James Garner. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen “Der Preis” und die “Pink Panther”-Komödie “Ein Schuß im Dunkeln”.