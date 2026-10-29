Mehrheit junger Menschen für Einschränkung von Influencer-Werbung

Die Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland wünscht sich ein Influencer-Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Das berichtet die “Neue Osnabrücker Zeitung” unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage, die der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) in Auftrag gegeben hat. Demnach stimmen 57 Prozent der 14- bis 25-Jährigen der Aussage zu, dass Influencer keine Werbung für ungesunde Lebensmittel machen sollten.

VZBV-Vorständin Ramona Pop sagte der NOZ, Social Media sei voll von Werbung für überzuckerte oder fettige Produkte und fragwürdige Ernährungsempfehlungen. Gerade Kinder und Jugendliche seien dafür besonders empfänglich. Die Politik müsse junge Menschen besser schützen und Influencer-Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten.

Vier von zehn jungen Menschen gaben zudem an, bereits mindestens ein Lebensmittel gekauft zu haben, weil es von einem Influencer empfohlen wurde. Zugleich sagten 87 Prozent der Befragten, Werbung auf Social Media leicht erkennen zu können. Aus Sicht des VZBV zeigt das, dass die Kennzeichnungspflicht für Werbung in den sozialen Medien nicht ausreicht. Influencer-Marketing wirke gerade deshalb, weil Produkte in persönliche Geschichten, Alltagsroutinen und vermeintlich authentische Empfehlungen eingebettet werden.

Der Verband fordert deshalb ein Verbot von Influencer-Werbung für stark zucker-, fett- oder salzhaltige Lebensmittel, die die Nährwertkriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Kinder nicht erfüllen. Pop sagte, wer behaupte, Ernährung sei allein Privatsache, blende aus, wie stark Werbung das Verhalten beeinflusse. Influencer sollten keine Werbung für Produkte machen dürfen, die nicht den Nährwertkriterien der WHO für Kinder entsprechen, also zu viel Zucker, Fett oder Salz enthalten, wenn sie ein überwiegend junges Publikum ansprechen.

Für die Online-Befragung hatte das Institut Forsa im Auftrag des VZBV vom 4. bis 12. Oktober 547 Personen im Alter von 14 bis 25 Jahren befragt.