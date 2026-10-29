A8 bei Freilassing: Drei Haftbefehle, zwei Männer in Haft

Bei Grenzkontrollen auf der A8 stellte die Bundespolizei am Mittwoch innerhalb weniger Stunden drei offene Haftbefehle fest. Zwei Männer wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Am 28. Oktober kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Freilassing an der Kontrollstelle einen 38-jährigen serbischen Staatsangehörigen. Beim Abgleich seiner Personalien stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Betrugs nach ihm suchte. Außerdem lag eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz vor.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine deutsche Fiktionsbescheinigung, deren Gültigkeitsdatum offenbar handschriftlich verändert worden war. Deshalb besteht gegen den Mann zusätzlich der Verdacht des Veränderns von amtlichen Ausweisen. Da er die ausstehende Geldstrafe von 386 Euro nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Einsatzkräfte in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

Zwei Haftbefehle gegen weiteren Reisenden

Wenige Stunden später kontrollierten die Beamten an derselben Stelle einen 32-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen. Dabei stellten sie zwei offene Haftbefehle fest. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung zur Strafvollstreckung ausgeschrieben.

Er muss noch eine Restfreiheitsstrafe von 1.138 Tagen verbüßen. Auch ihn brachten die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

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