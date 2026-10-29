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Lagarde tritt im Februar vorzeitig als EZB-Präsidentin zurück

Lagarde tritt im Februar vorzeitig als EZB-Präsidentin zurück
Christine Lagarde (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Christine Lagarde tritt am 7. Februar 2027 vorzeitig als EZB-Präsidentin zurück.

Lagarde habe am Donnerstag den EZB-Rat und den Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, über diesen Schritt informiert, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main mit. Ihre achtjährige Amtszeit wäre regulär Ende Oktober 2027 ausgelaufen.

Zuletzt hatte es bereits Gerüchte um einen vorzeitigen Abtritt gegeben. Berichten zufolge spielte bei der Entscheidung vor allem auch die Präsidentschaftswahl in Frankreich im April 2027 eine Rolle. Mit einem Sieg der eurokritischen Rechtspopulisten um Marine Le Pen könnte die Neubesetzung der EZB-Spitze erschwert werden, so die Sorge.

Als Favoriten für die Lagarde-Nachfolge werden der frühere niederländische Zentralbankchef Klaas Knot und der Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Pablo Hernandez de Cos, gehandelt. Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte sich ins Spiel gebracht.

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