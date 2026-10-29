Zwei TOP-Azubis DONAURIES 2026 in Harburg geehrt

Beim Tag der Wirtschaft auf Schloss Harburg sind Franziska-Jasmin Ballack und Philipp Rosenwirth als TOP-Azubis DONAURIES 2026 ausgezeichnet worden.

Die Ehrung wurde zum dritten Mal vergeben. Insgesamt gingen 15 Bewerbungen aus unterschiedlichen Berufsfeldern ein. Gewürdigt werden Auszubildende, die sich durch herausragende Leistungen, persönliche Entwicklung und besonderes Engagement in ihren Ausbildungsbetrieben hervorheben.

Zwei unterschiedliche Ausbildungswege

Franziska-Jasmin Ballack absolviert ihre Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin bei der Stadt-Apotheke Wemding. Die Jury hob ihre außergewöhnliche Lernbereitschaft und ihr großes Interesse an ihrem Beruf hervor. Außerdem bringt sie kreative Ideen ein, entwickelt Marketingaktionen und beteiligt sich an der Weiterentwicklung betrieblicher Abläufe. Auch ihre persönliche Entwicklung während der Ausbildung wurde besonders gewürdigt.

Philipp Rosenwirth lernt bei der EloTec Elektrotechnik GmbH in Donauwörth den Beruf des Elektronikers für Energie- und Gebäudetechnik. Er überzeugte mit technischer Kompetenz, Eigeninitiative und lösungsorientiertem Denken. Während seiner Ausbildung übernimmt er anspruchsvolle Aufgaben im Bereich Smart Home und entwickelt eigenständig innovative Lösungen, die langfristig im Unternehmen eingesetzt werden können. Zusätzlich engagiert er sich als Klassensprecher und als Erster Vorstand eines örtlichen Vereins.

Engagement im Ausbildungsalltag

Projektleiterin Louisa Hahn erklärte, bei TOP-Azubi DONAURIES stünden nicht in erster Linie die Schulnoten im Mittelpunkt. Vielmehr gehe es darum, wie sich junge Menschen im Ausbildungsalltag einbrächten, Verantwortung übernähmen und ihre persönlichen Stärken einsetzten. Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement seien häufig entscheidend für eine erfolgreiche Ausbildung und die spätere berufliche Entwicklung.

Landrat Michael Dinkelmeier bezeichnete die beiden Geehrten als Vorbilder für andere Auszubildende. Die Auszeichnung würdigt zugleich die Ausbildungsbetriebe sowie die Ausbilderinnen und Ausbilder, die junge Talente fördern, begleiten und ihnen Vertrauen schenken.