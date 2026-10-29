Memmingen will wissen: Wie kommen Bürger mit der Altstadt zurecht?

Wie wird die Erreichbarkeit der Memminger Altstadt bewertet? Was halten die Menschen von der aktuellen Verkehrsführung und der Neugestaltung des Weinmarktes? Diesen Fragen geht die Stadt Memmingen im November mit einer umfassenden Befragung nach. Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und dem Umland sowie Besucher der Innenstadt sind eingeladen, ihre Erfahrungen und Einschätzungen mitzuteilen.

Von 2. bis 22. November 2026 möchte die Stadt Memmingen ein möglichst umfassendes Bild davon gewinnen, wie die Veränderungen in der Altstadt wahrgenommen werden. Dafür sind sowohl telefonische als auch Online-Befragungen vorgesehen. Angesprochen werden Menschen aus Memmingen und der umliegenden Region.

Darüber hinaus werden ab dem 2. November Besucherinnen und Besucher direkt in der Memminger Innenstadt befragt. Auf diese Weise sollen auch Menschen erreicht werden, die nicht in Memmingen wohnen, beispielsweise Touristen.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher hofft auf eine rege Beteiligung: „Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Zeit nehmen, um uns ihre Meinung mitzuteilen“.

Weinmarkt und Verkehrsführung im Fokus

Hintergrund der Untersuchung sind die Veränderungen, die die Stadt in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt hat. In diesem Zeitraum wurde der Weinmarkt neu gestaltet und die Verkehrsführung in der Altstadt angepasst.

Nun soll überprüft werden, wie sich diese Maßnahmen bewährt haben und wie sie von der Bevölkerung sowie den Gästen der Stadt beurteilt werden. Die Befragungen sind Teil mehrerer Untersuchungen, mit denen die Stadt die bisherigen Veränderungen auswerten möchte.

Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, die Erfahrungen und Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzergruppen besser zu verstehen. Dabei geht es insbesondere um die Erreichbarkeit der Altstadt, die bestehende Verkehrsführung und die Gestaltung des Weinmarktes.

Die Stadt weist darauf hin, dass sämtliche Befragungen und Analysen anonym durchgeführt werden und den geltenden Datenschutzbestimmungen unterliegen.

Mit der Beteiligung möglichst vieler Menschen soll eine breite Grundlage entstehen, um die bisherigen Entwicklungen in der Memminger Innenstadt zu bewerten. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung und von Gästen liefern dafür wichtige Einblicke in die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Veränderungen.