Landkreis Augsburg reagiert mit Haushaltssperre auf Finanzdruck

Der Landkreis Augsburg hat für das Haushaltsjahr 2026 eine haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet. Hintergrund sind die angespannte Finanzlage, steigende Ausgaben und zusätzliche Belastungen vor allem in der Sozial- und Jugendhilfe.

Mit der Maßnahme soll die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises langfristig gesichert und die Verschuldung begrenzt werden. Bereits bei der Aufstellung des Haushalts für 2026 war es schwierig, Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Trotz umfangreicher Einsparungen hat sich die finanzielle Situation im laufenden Haushaltsjahr bislang nicht grundlegend verbessert.

Auch für die kommenden Jahre bis 2030 bleibt die Finanzlage herausfordernd. Die Haushaltssperre soll die finanzielle Stabilität des Landkreises stärken und dazu beitragen, dass er seine Aufgaben auch künftig erfüllen kann.

Ausgaben werden kritischer geprüft

Die Sperre verpflichtet alle Bereiche der Landkreisverwaltung, Ausgaben noch sorgfältiger zu prüfen und Einsparmöglichkeiten konsequent zu nutzen. Gespart werden soll dort, wo dies möglich ist, ohne die Erfüllung der Aufgaben und die Sicherheit zu gefährden.

„Wir müssen jetzt verantwortungsvoll mit den finanziellen Möglichkeiten des Landkreises umgehen. Die Herausforderungen werden nicht kleiner, und wir müssen heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir auch morgen unsere Aufgaben zuverlässig erfüllen können. Die Haushaltssperre ist deshalb eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Unser Ziel ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises zu erhalten und zusätzliche Belastungen für unsere Städte, Märkte und Gemeinden möglichst gering zu halten“, erklärt Landrat Martin Sailer.

„Eine Haushaltssperre ist kein Selbstzweck. Wir müssen dort sparen, wo es möglich ist, ohne die Erfüllung unserer Aufgaben und die Sicherheit zu gefährden. Dafür brauchen wir die Unterstützung aller Beteiligten und einen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Mitteln“, so Sailer.

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