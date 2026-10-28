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ERC Sonthofen: Zwei Spiele gegen Ravensburg und Reichersbeuern

ERC Sonthofen: Zwei Spiele gegen Ravensburg und Reichersbeuern
Presse Augsburg
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Nach drei Siegen zum Saisonstart steht der ERC Sonthofen vor einem anspruchsvollen Doppelspielwochenende in der Eishockey-Landesliga: Am Freitag geht es zum EV Ravensburg, am Sonntag empfängt Sonthofen den SC Reichersbeuern.

Das Rückspiel in Ravensburg folgt nur wenige Tage nach dem ersten Duell. Am vergangenen Wochenende setzte sich der ERC im Sonthofer Eisstadion vor 933 Zuschauern mit 4:2 durch und sicherte sich drei Punkte.

Der EV Ravensburg überzeugte bereits im ersten Aufeinandertreffen mit körperbetontem und intensivem Spiel. Nach der Niederlage dürfte der Gastgeber auf Wiedergutmachung aus sein. Für den ERC wird es deshalb darauf ankommen, die Zweikämpfe anzunehmen, diszipliniert zu bleiben und die eigenen Torchancen konsequent zu nutzen.

Spitzenspiel gegen den SC Reichersbeuern

Am Sonntag wartet im Sonthofer Eisstadion mit dem SC Reichersbeuern ein direkter Konkurrent aus der Spitzengruppe. Die Gäste haben wie der ERC alle drei bisherigen Saisonspiele gewonnen und liegen punktgleich mit Tabellenführer Bad Wörishofen auf Rang zwei. Sonthofen belegt mit ebenfalls makelloser Bilanz den dritten Platz.

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Zuletzt gewann Reichersbeuern mit 4:3 gegen den EV Pfronten. Die Mannschaft bringt körperliche Präsenz und viel Laufbereitschaft mit und kann auch in engen Spielen den entscheidenden Unterschied machen. Für Sonthofen wird es daher darauf ankommen, über die gesamte Spielzeit aufmerksam zu verteidigen, eigene Fehler zu minimieren und die sich bietenden Torchancen konsequent zu nutzen.

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