EHC Königsbrunn empfängt Schongau und reist nach Schweinfurt

Für den EHC Königsbrunn steht ein richtungsweisendes Wochenende bevor: Nach dem Heimsieg gegen Kempten und den liegen gelassenen Punkten in Miesbach geht es gegen Schongau und Schweinfurt um den Anschluss an die Tabellenspitze.

Am Freitag empfängt der EHC ab 20 Uhr die EA Schongau in der Pharmpur EISARENA. Am Sonntag folgt die Auswärtspartie bei den Mighty Dogs in Schweinfurt.

Schongau kommt mit neuem Kader

Die EA Schongau befindet sich nach einem Umbruch mit zehn Abgängen auf der Suche nach ihrer neuen Formation. Zu den Neuzugängen zählt der kanadische Angreifer Tom Callaghan. Außerdem kehrt der frühere Königsbrunner Clay Ellerbrock nach Schongau zurück.

Trotz einer Durststrecke gegen Amberg, Peißenberg, Klostersee und Waldkraiburg ist die Mannschaft nicht zu unterschätzen. Gegen den HC Landsberg gewann Schongau mit 6:5 nach Verlängerung, in Geretsried folgte zuletzt ein 3:2 nach Overtime.

Für Königsbrunn ist das Duell auch deshalb anspruchsvoll, weil sich der EHC in der Vergangenheit gegen vermeintlich schwächere Gegner häufig schwertat.

Schweinfurt zu Hause noch ungeschlagen

Am Sonntag trifft Königsbrunn auf Schweinfurt, das dem EHC im letztjährigen Play-off-Finale gegenüberstand und sich nur knapp geschlagen geben musste. Im Anschluss verstärkte sich der ERV unter anderem mit den deutsch-tschechischen Spielern Ondrej Nedved und Tomas Pribyl sowie dem lettischen Angreifer Ričards Bernhards.

Bernhards erzielte in sechs Spielen zehn Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Zuletzt setzte sich Schweinfurt gegen Peißenberg mit 6:2 und gegen Geretsried mit 7:3 durch. In der eigenen Arena ist der ERV bislang ungeschlagen.

Matthias Forster verstärkt Trainerteam

Unterstützung erhält EHC-Coach Maxi Helling künftig von Matthias Forster. Der 41-jährige Ur-Königsbrunner durchlief in seiner aktiven Laufbahn alle Profiklassen und beendete seine Karriere 2019 beim EHC.

Bereits gegen Schongau soll Forster gemeinsam mit Helling hinter der Bande stehen. Nach Vereinsangaben übernimmt er vor allem taktische Aufgaben und das Coaching.

Sportlicher Leiter Tim Bertele erklärte: „Entgegen der Kader-Stärke waren wir bislang auf den Trainer-Positionen zu wenig besetzt. Aus diesem Grund freue ich mich besonders, dass wir mit Matthias Forster diese Lücke nun schließen und unser Trainer-Team erweitern können. Er bringt die nötige Erfahrung aus seiner Profi-Karriere mit und wird sich vermehrt um taktische Belange und das Coaching an der Bande kümmern. Zusammen mit Maxi Helling bin ich davon überzeugt, ein hervorragendes Trainer-Team an der Bande zu haben.“