ESV Kaufbeuren will will mit zwei Siegen in die Pause

Vor der Deutschland-Cup-Pause warten auf den ESV Kaufbeuren noch zwei Aufgaben in der Oberliga Süd. Am Freitag gastieren die Joker bei den Lindau Islanders, am Sonntag empfangen sie die Erding Gladiators in der energie schwaben arena. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

ESVK-Trainer Sebastian Buchwieser möchte den Schwung aus den vergangenen Spielen mitnehmen. Beide Gegner schätzt er als schnell und konterstark ein. Besonders Erding habe bislang überrascht, während Lindau zuletzt im Aufwind sei.

Buchwieser erklärt: „Wir wollen den Schwung aus den letzten Spielen auf jeden Fall ins letzte Wochenende vor der Pause mitnehmen.“

Personell kann der Trainer voraussichtlich auf den kompletten Kader zurückgreifen. Noch offen ist, ob die Förderlizenzspieler Jakob Peukert und Liron Pellizzari dabei sein werden.

Nachwuchs und Livestream

In der ersten Drittelpause am Sonntag präsentiert sich die U11-Mannschaft des ESV Kaufbeuren mit einem Pausenspiel auf dem Eis.

Tickets für das Heimspiel gibt es unter tickets.esvk.de, an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen. Die Sendung beginnt um 17.30 Uhr mit einem Vorbericht von Ex-Joker Daniel Oppolzer und Moderator Tobias Kalbitzer. Auch das Auswärtsspiel am Freitag in Lindau ist im Livestream zu sehen.