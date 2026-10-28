Matthias Forster verstärkt Trainerteam des EHC Königsbrunn

Unterstützung erhält EHC Königsbrunn-Coach Maxi Helling künftig von Matthias Forster. Der 41-jährige Ur-Königsbrunner durchlief in seiner aktiven Laufbahn alle Profiklassen und beendete seine Karriere 2019 beim EHC.

Bereits gegen Schongau soll Forster gemeinsam mit Helling hinter der Bande stehen. Nach Vereinsangaben übernimmt er vor allem taktische Aufgaben und das Coaching.

Sportlicher Leiter Tim Bertele erklärte: „Entgegen der Kader-Stärke waren wir bislang auf den Trainer-Positionen zu wenig besetzt. Aus diesem Grund freue ich mich besonders, dass wir mit Matthias Forster diese Lücke nun schließen und unser Trainer-Team erweitern können. Er bringt die nötige Erfahrung aus seiner Profi-Karriere mit und wird sich vermehrt um taktische Belange und das Coaching an der Bande kümmern. Zusammen mit Maxi Helling bin ich davon überzeugt, ein hervorragendes Trainer-Team an der Bande zu haben.“