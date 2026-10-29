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Lindau: Kreisausschuss beschließt Schraubpfähle für Schulneubau

Lindau: Kreisausschuss beschließt Schraubpfähle für Schulneubau
Presse Augsburg
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Der Kreisausschuss des Landkreises Lindau hat einstimmig beschlossen, den Neubau des Beruflichen Schulzentrums mit Schraubpfählen zu gründen. Damit folgt das Gremium einer Empfehlung des Zentrums Geotechnik der Technischen Universität München (TUM).

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Besondere Anforderungen an den Baugrund

Die geologischen Verhältnisse auf dem Baugrundstück stellen hohe Anforderungen an die Gründung. Das zeigt auch das Anfang der 1980er-Jahre errichtete Bestandsgebäude: An den Wänden sind teilweise ausgeprägte Risse sichtbar. Zudem hat sich das Gebäude um bis zu 30 Zentimeter abgesenkt.

Beim Neubau sollen vergleichbare Probleme vermieden werden. Der Wahl des geeigneten Gründungsverfahrens kommt deshalb zentrale Bedeutung zu.

Mehrere Gründungsverfahren geprüft

Die Entscheidung basiert auf Gutachten, weiteren Untersuchungen, Belastungsversuchen und Probegründungen. Dabei wurden verschiedene Gründungssysteme hinsichtlich ihrer technischen Sicherheit, ihrer Eignung für die örtlichen Bodenverhältnisse und ihrer Wirtschaftlichkeit bewertet. Eine besondere Herausforderung war außerdem, die Gründungsarbeiten möglichst erschütterungsarm auszuführen, um umliegende Gebäude zu schützen.

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Auf Grundlage der zunächst vorliegenden Erkenntnisse hatten sich die Fachleute für eine Bohrpfahlgründung ausgesprochen. Im Zuge weiterer Untersuchungen bewertete das Zentrum Geotechnik der TUM alternative Verfahren erneut und prüfte, ob diese die erforderliche Sicherheit gewährleisten.

Professor Dr. Roberto Cudmani stellte dem Kreisausschuss die Ergebnisse vor und empfahl eine Ausführung als Schraubpfahlgründung. Diese erfüllt die erforderlichen Anforderungen und bietet zugleich Vorteile bei der Bauausführung, der Bauzeit und den Kosten.

Nach eingehender Beratung und Abwägung folgte der Kreisausschuss der fachlichen Empfehlung einstimmig. Mit der Entscheidung ist ein wichtiger Schritt für die sichere und wirtschaftliche Umsetzung des Neubaus des Beruflichen Schulzentrums getan.

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