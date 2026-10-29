Berliner SPD-Chef Krach fordert härteren Kurs gegen Kriminelle

Der Berliner SPD-Chef und Spitzenkandidat Steffen Krach fordert einen härteren Kurs gegen Kriminelle und mutmaßliche Terrorunterstützer in Berlin – und nimmt dabei implizit die Linke in die Pflicht.

Anlass ist die jüngste “Spiegel”-Berichterstattung, der zufolge sich Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp vor mutmaßlichen Terrorunterstützern fürchten soll. “Berlins Sicherheit steht an oberster Stelle und es ist völlig klar, dass wir mit voller Härte gegen Organisierte Kriminalität und Terrorunterstützer vorgehen müssen”, sagte Krach der “Welt”.

“Dafür stärken wir auch Polizei und Verfassungsschutz. Diese Klarheit erwarten wir von allen politisch Verantwortlichen. Wer diese Stadt regieren will, muss Gefahren deutlich benennen und Berlin vor ihnen schützen. Weder Clan-Bosse noch ein Ibrahim Ibrahim dürfen in Berlin was zu sagen haben.”

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