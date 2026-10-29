Politik & Wirtschaft

Berliner SPD-Chef Krach fordert härteren Kurs gegen Kriminelle

Berliner SPD-Chef Krach fordert härteren Kurs gegen Kriminelle
Steffen Krach am 29.10.2026, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der Berliner SPD-Chef und Spitzenkandidat Steffen Krach fordert einen härteren Kurs gegen Kriminelle und mutmaßliche Terrorunterstützer in Berlin – und nimmt dabei implizit die Linke in die Pflicht.

Anlass ist die jüngste “Spiegel”-Berichterstattung, der zufolge sich Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp vor mutmaßlichen Terrorunterstützern fürchten soll. “Berlins Sicherheit steht an oberster Stelle und es ist völlig klar, dass wir mit voller Härte gegen Organisierte Kriminalität und Terrorunterstützer vorgehen müssen”, sagte Krach der “Welt”.

“Dafür stärken wir auch Polizei und Verfassungsschutz. Diese Klarheit erwarten wir von allen politisch Verantwortlichen. Wer diese Stadt regieren will, muss Gefahren deutlich benennen und Berlin vor ihnen schützen. Weder Clan-Bosse noch ein Ibrahim Ibrahim dürfen in Berlin was zu sagen haben.”

Mehr zum Thema: Berliner Abgeordnetenhaus wählt Klein zur neuen Präsidentin · Neues Berliner Abgeordnetenhaus erstmals zusammengekommen

- Anzeige -

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Reichinnek verteidigt Schülerproteste gegen Kritik
DAK-Chef Storm begrüßt stabilen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent
Dax am Mittag weiter schwach – Tech-Quartalszahlen belasten
Lang warnt vor Verlust "einer ganzen Generation"
Ex-Sprecher kritisiert Europas Umgang mit Trump
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns