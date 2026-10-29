Tianwa Yang gibt Debüt als Artist in Residence in Augsburg

Die Geigerin Tianwa Yang gibt am 16. und 17. November 2026 ihr Debüt als Artist in Residence des Staatstheaters Augsburg. Im zweiten Sinfoniekonzert der Spielzeit spielt sie Pjotr Tschaikowskys Violinkonzert D-Dur op. 35.

Das Konzert unter dem Titel „Fabelhaft“ beginnt an beiden Abenden um 19.30 Uhr im Kongress am Park. Die Augsburger Philharmoniker werden von Generalmusikdirektor Domonkos Héja geleitet. Die Konzerteinführung mit Dr. Christine Faist beginnt jeweils um 18.45 Uhr.

Sibelius, Tschaikowsky und Prokofjew

Auf dem Programm steht außerdem Jean Sibelius’ „Der Schwan von Tuonela“ op. 22/2. Den Englischhorn-Part übernimmt Dirk Kammerer. Zum Abschluss erklingen Auszüge aus Sergei Prokofjews drei Ballettsuiten zu „Cinderella“, die musikalisch die Figuren des Märchens charakterisieren.

Die aus Peking stammende Tianwa Yang ist in der Spielzeit 2026/27 bei zwei Sinfonie- und drei Kammerkonzerten des Staatstheaters zu erleben. Sie konzertierte unter anderem mit dem London Philharmonic Orchestra, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem WDR Sinfonieorchester und dem Deutschen Symphonieorchester Berlin. Seit 2018 hat sie eine Geigenprofessur an der Hochschule für Musik Würzburg.

Weitere Auftritte in Augsburg

Ihr erstes Artist-in-Residence-Konzert mit dem Titel „Meilensteine“ folgt am 13. Dezember 2026 in der brechtbühne. Am 5. Februar 2027 ist Yang dort im Konzert „Wegweisend“ zu hören. Das Konzert „Mendelssohn“ findet am 24. April 2027 im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses statt.

Am 5. und 6. Juli 2027 präsentiert Yang gemeinsam mit den Augsburger Philharmonikern Paul Ben-Haims selten gespieltes Violinkonzert. Der Termin fällt auf den 130. Geburtstag des Komponisten. In den weiteren Kammermusikkonzerten widmet sie sich Werken von Beethoven, Mendelssohn, Brahms und Richard Strauss in unterschiedlichen Besetzungen.