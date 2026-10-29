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Nach Zugunglück in Spanien: Gastel sieht Deutschland gut gerüstet

Nach Zugunglück in Spanien: Gastel sieht Deutschland gut gerüstet
Matthias Gastel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Ein so schweres Zugunglück wie in Spanien ist nach Einschätzung des Bahnexperten der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel, in Deutschland eher unwahrscheinlich. Das Sicherheitssystem hierzulande erscheine ihm so ausgelegt, “dass nach aktuellem Kenntnisstand ein vergleichbarer Unfall in Deutschland mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist”, sagte Gastel der “Rheinischen Post” (Freitagsausgabe).

Jeder Unfall müsse dennoch darauf geprüft werden, “ob er auch in Deutschland denkbar wäre”, so der Grünen-Politiker weiter. So ließen sich weitere Verbesserungen für die Sicherheit der Eisenbahn proaktiv ableiten.

Der Unfall sei eine furchtbare Katastrophe. “Er bewegt die gesamte Bahn-Community, mich eingeschlossen”, sagte Gastel. Der Hergang müsse gründlich untersucht werden, um die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Dabei müsse es “um die Sicherheitsarchitektur als Ganzes gehen, also um Technik und Mensch”, so der Grünen-Bahnexperte.

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Mehr zum Thema: Minister: Leitstellen-Entscheidung führte zu Zugunglück in Spanien · Zahl der Toten nach Zugunglück in Spanien steigt weiter

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