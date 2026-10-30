Tötungsdelikt in Dingolfing: Polizei sucht Aufnahmen

Nach einem vollendeten Tötungsdelikt in Dingolfing bittet die Polizei um Foto- und Videoaufnahmen aus dem Bereich der Schwedenschanze.

Die Aufnahmen sollen am Montag, 26. Oktober 2026, zwischen 7 und 14 Uhr entstanden sein. Gesucht werden unter anderem Bilder und Videos von Mobiltelefonen und Drohnen sowie aus Überwachungskameras, Dashcams oder Kameras in geparkten Fahrzeugen.

Von besonderem Interesse sind Aufnahmen vom Ereignisort sowie aus dem Bereich Schwedenschanze/Eppenauerstraße, der Oberdingolfinger Straße und aus Oberdingolfing. Die Dateien können möglichst umgehend über das Medienupload-Portal der Polizei übermittelt werden.

Falls die Übertragung über das Formular nicht funktioniert, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme mit dem Hinweistelefon der Sonderkommission unter 0871/9252-2222 oder mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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